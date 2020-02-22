РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Глава Подольска Николай Пестов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с наступающим Днем защитника Отечества, сообщается на сайте администрации горокруга.

Пестов встретился с ветеранами ВОВ 21 февраля перед началом торжества ко Дню защитника Отечества.

«От души желаю доброго здоровья, долгих лет жизни, благополучия. Поздравляю вас с Днем защитника Отечества, с Днем Советской армии и Военно-морского флота, с Днем Красной армии. <...> Большое спасибо за ваш труд, ратные подвиги, крепкого вам здоровья!» - сказал Пестов.

Николай Герасимов в годы Великой Отечественной войны служил в Инженерных войсках и сооружал переправы через реки, был понтонером.

«Вспоминаю, как мы встречали День Победы в 45-м году 8 мая в Чехословакии. Нас построили, дали в руки винтовки, дополнительные снаряды и скомандовали: «Салют!». После того, как мы дружно выстрелили в воздух, объявили, что война закончилась. Какой же это был праздник! Кто плачет, кто смеется, все стали обниматься, радоваться, достали аккордеон, танцевали, в общем, этот день я не забуду никогда», - поделился Герасимов.

Татьяна Камбарова в 12 лет оказалась в партизанском отряде в Белоруссии. Ее родителей фашисты угнали в Германию, а она прошла всю войну, выполняя ответственные задания, связанные с подрывной деятельностью.

«Мы с еще двумя парнишками в нашем партизанском отряде были самыми маленькими и юркими. Где старшие товарищи не могли пройти, туда нас посылали, мы тянули провода для связи. Не задумывались, что страшно или трудно, старались выполнить поручения, несмотря ни на что. Закалка характера на войне помогла потом после детского дома выучиться, стать инженером-строителем. Я 15 лет руководила стройкой в Узбекистане, стала заслуженным строителем. Не так давно получила народное признание, меня наградили медалью «Человек истории», - сказала Камбарова.

Среди участников мероприятия был и Константин Кусков, которому через три месяца исполнится 100 лет.

«Я всю жизнь проработал связистом, а во время войны был в пехоте радистом, прошел всю войну до Берлина. Получил три ранения, но всегда оставался на переднем крае. Вспоминаю 13 мая, когда мы узнали, что война закончилась. Этот день я встретил на Эльбе, нас поздравляли американцы, сувениры дарили. Много товарищей полегло, а мы выжили, Бог уберег. Желаю молодежи помнить, какой ценой досталась мирная и спокойная жизнь, - отметил Кусков.