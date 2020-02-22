РИАМО - 22 фев. В Москве стартовал полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» в Центральном федеральном округе, в число допущенных до полуфинала участников вошел 71 представитель Московской области, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Церемония открытия полуфинала состоялась в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Перед участниками с приветственным словом выступил полномочный представитель президента РФ в ЦФО, наставник конкурса «Лидеры России» Игорь Щеголев.

«Мы активно привлекаем финалистов и победителей к нашей работе. <…> В процессе общения с участниками конкурса мы открыли для себя много вещей, которые из кабинетов просто не видны. Я считаю, что это еще один результат, на который мы вправе рассчитывать. Надеюсь на ваши новые идеи и их аргументацию», – сказал Щеголев.

пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей» пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей» 1 из 2

Руководитель конкурса «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что в этом году от ЦФО на конкурс поступило почти 82 тысячи заявок. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования в полуфинал вышли 555 участников, в том числе 387 человек представляют Москву и 71 – Московскую область.

«Впервые мы собираем всех полуфиналистов из Центрального федерального округа на одной площадке. Конкуренция колоссальная. В полуфинале участвуют представители всех 18 субъектов округа. <…> У каждого есть возможность выйти в финал, который мы проведем в Сочи 27-31 марта. Желаю всем участникам слаженной и главное – результативной – работы», – добавил Комиссаров.

Основные конкурсные дни полуфинала в Центральном федеральном округе приходятся на 22 и 23 февраля. Конкурсанты должны будут продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. Вечером 23 февраля будут подведены итоги и определены 60 финалистов от ЦФО. Они отправятся на суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» в Сочи.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 «лидеров России».