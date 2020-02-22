РИАМО - 22 фев. На территории Московской области в ночь на 23 февраля прогнозируются мокрый снег, дождь, гололедица и сильный ветер, жителям рекомендовали соблюдать осторожность, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 23 февраля по Московской области ожидаются дождь, мокрый снег, местами гололедица, ветер до 19 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали соблюдать осторожность при непогоде. При сильном ветре и дожде рекомендуется укрыться в прочном здании, не подходить к деревьям, линиям электропередачи, шатким конструкциям. При гололедице следует передвигаться, соблюдая осторожность, и не торопиться. Также пешеходам посоветовали быть внимательнее при переходе дорог.

Автолюбителем рекомендовали отложить поездки на личной машине. Если непогода застала водителя в дороге, то следует внимательно следить за обстановкой на трассе, соблюдать ПДД. В случае сильного ливня следует переждать непогоду на обочине.