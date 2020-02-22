РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. Преподаватель школы №2 подмосковных Котельников стал победителем конкурса «Учитель года Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Учитель начальных классов Котельниковской школы №2 Павел Сысуев стал победителем конкурса «Учитель года Подмосковья». В 2020 году Павел представит Московскую область на федеральном уровне», - говорится в сообщении.

В данный момент Сысуев принимает участие в XVI Подмосковном слете участников конкурса, который проходит на территории городского округа Серпухов. На слет собрались лучшие директора и учителя школ Подмосковья, а также молодые специалисты. В программе слета - семинары, мастер-классы, открытые уроки, круглые столы и творческие лаборатории победителей и лауреатов конкурса разных лет.

Во время церемонии открытия победитель прошлого года передал Павлу символ конкурса, которым является пеликан.