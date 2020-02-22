РИАМО - 22 фев. В рамках празднования Всемирного дня некоммерческих организаций (НКО) в столице организуют четырехдневную программу с мастер-классами и благотворительными акциями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всемирный день некоммерческих организаций празднуют 27 февраля.

«Нас ждет больше 150 мероприятий: встречи с благотворителями, мастер-классы и дни открытых дверей в различных НКО, знакомство с социальными проектами города и возможность принять в них участие в качестве волонтера. Делать добрые дела может кто угодно — профессия и возраст здесь не имеют значения», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что в мегаполисе на сегодняшний день работают свыше 6 тысяч социально ориентированных НКО. Они поддерживают детей с особенностями развития и сирот, малообеспеченные и многодетные семьи. Кроме того, НКО заботятся об экологии и бездомных животных, сохраняют культурное наследие города, проводят различные акции и культурные мероприятия.

Так, 25 февраля общественная организация «Федерация роликового хоккея» проведет тренировку «Забей гол чемпиону» для детей и подростков. Мероприятие пройдет с 16:30 до 17:30 по адресу: Саранская улица, дом 7.

В тот же день благотворительный фонд «Женщины за жизнь» будет проводить акцию «Посылка маме», в рамках которой все желающие могут собрать одежду, продукты питания, средства гигиены для беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации.

26 февраля благотворительный фонд «Дети нашего двора» организует ярмарку обмена. Все желающие смогут принести на акцию подгузники, одежду или канцтовары для дома малютки, а в ответ получить памятный сувенир.

Благотворительный фонд «Котодетки» в рамках интерактивного урока доброты расскажет, как можно помочь бездомным животным.

27 февраля в учебно-кинологическом центре «Собаки — помощники инвалидов» можно будет узнать, как обученные собаки помогают в психолого-педагогической работе с детьми, у которых есть ментальные нарушения.

28 февраля в коворкинг-центре НКО в ЮВАО состоится презентация соцпроекта «Мама работает». Это образовательный курс для матерей, находящихся в декретном отпуске.