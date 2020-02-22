РИАМО – 22 фев. Правительство РФ одобрило внесение в Трудовой кодекс поправок, согласно которым работникам старше 40 лет будут предоставлять отгул для прохождения диспансеризации, сообщает Nation News.

«Работникам в возрасте от 40 лет и старше предоставят освобождение от работы на один день для прохождения диспансеризации. Таким отгулом можно будет воспользоваться раз в год», - отмечает издание.

Данная мера позволит сделать диспансеризацию более доступной, благодаря чему повысится качество жизни граждан и ее продолжительность.

Согласно национальному проекту «Здравоохранение», средняя продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет к 2024 году. Для этого в стране совершенствуется медицинская инфраструктура, повышается качество и доступность медпомощи.