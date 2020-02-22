РИАМО - 22 фев. Фестиваль «Солнечная Масленица» пройдет 29 февраля и 1 марта в усадьбе Архангельское в подмосковном Красногорске, символом праздника станет трехметровая кукла-масленица, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Мероприятие станет одним из крупнейших праздников губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Для жителей и гостей Московской области подготовлены интерактивные игры, песни, забавы, катания на упряжке лошадей, мастер-классы, ярмарка, фудкорт», - говорится в сообщении.

Для детей организуют надувной аттракцион «Самовар-качели» и музыкально-интерактивный спектакль «Белоснежка и семь гномов».

Проводить зиму в Архангельском смогут все желающие. Посетить праздник можно бесплатно.

Ранее пресс-служба министерства культуры Московской области сообщала, что главная Масленица Подмосковья пройдет 29 февраля на территории музея-заповедника А.С. Пушкина в усадьбе Захарово. Гостей ждут пляски, игры, катание на старинных качелях и каруселях, ярмарка, мастер-классы и гала-концерт с участием Надежды Бабкиной.

Масленичная неделя в этом году продлится с 24 февраля по 1 марта. Развлекательные программы в честь Масленицы готовят подмосковные музеи, дома культуры, театры, колледжи и библиотеки.