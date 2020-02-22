РИАМО - 22 фев. В Подмосковье и Москве на предстоящей неделе ночью температура может опускаться до минус 5 градусов, а днем подниматься до плюс 7, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

24 февраля в регионе пройдет снег с дождем, днем температура может подняться до плюс 4 градусов. В ночь на 25 февраля похолодает до минус 3 градусов.

Кроме того, в ночь на 26 февраля столбики термометров могут опуститься до минус 5 градусов, а уже днем ожидается плюс 7.

Также в течение недели в регионе местами будет падать снег. А 25 и 27 февраля жителей Подмосковья и Москвы порадует солнечная погода.