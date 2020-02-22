РИАМО - 22 фев. В столичном районе Щукино открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Ивана Николаевича Банова, доска установлена на стене дома по улице Маршала Бирюзова, где генерал-майор провел свои последние годы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.
Иван Банов принимал участие в организации партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. После войны он продолжил службу в Красной армии и занялся преподавательской деятельностью.
«Благодаря мемориальным доскам мы сохраняем не только историю всего города, но и каждого отдельного дома, рассказываем о том, какие выдающиеся люди жили среди нас», - отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
На памятной доске Иван Банов изображен в парадном военном кителе со множеством наград, он словно вспоминает своих товарищей по партизанскому отряду.
Мемориальная доска была установлена по распоряжению столичного правительства за счет городского бюджета.
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