РИАМО - 22 фев. В столичном районе Щукино открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Ивана Николаевича Банова, доска установлена на стене дома по улице Маршала Бирюзова, где генерал-майор провел свои последние годы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Иван Банов принимал участие в организации партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. После войны он продолжил службу в Красной армии и занялся преподавательской деятельностью.

«Благодаря мемориальным доскам мы сохраняем не только историю всего города, но и каждого отдельного дома, рассказываем о том, какие выдающиеся люди жили среди нас», - отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На памятной доске Иван Банов изображен в парадном военном кителе со множеством наград, он словно вспоминает своих товарищей по партизанскому отряду.

Мемориальная доска была установлена по распоряжению столичного правительства за счет городского бюджета.