РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Правообладателя земельного участка вблизи СНТ «Дружба» в подмосковных Люберцах обязали выплатить 26 миллионов рублей за навалы мусора в природоохранной зоне реки Пехорки, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

В ходе совместного рейда администрации Люберец и министерства экологии и природопользования Московской области вблизи СНТ «Дружба» выявлено несанкционированное размещение строительной отходов на территории водоохранной зоны реки Пехорки. Специалистами аккредитованной лаборатории проведены отборы проб размещенных отходов.

«Правообладатель земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060602:6 привлечен к административной ответственности. Рассчитан ущерб, нанесенный поверхностному слою почвы. Гражданину предъявлен ущерб в размере 26 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Правообладателю вынесли предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение предписания находится на контроле министерства экологии и природопользования региона.