РИАМО - 22 фев. Советский и американский актер театра и кино Борис Лескин умер на 98-м году жизни, сообщает Nation News.

«Большая потеря для нас. Борис Лескин... Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы», - написала в Facebook актриса театра МХТ имени Чехова Дарья Юрская, дочь актера и режиссера Сергея Юрского.

Лескин родился в 1923 году в Кишиневе. Служил сапером в годы Великой Отечественной войны, был ранен, награжден орденом Красной Звезды и медалями.

Он начал играть в кино в начале 1950-х. Лескин проявил себя в фильмах как мастер комического эпизода.

Он сыграл роли в кинолентах «Любовь Яровая», «Мы с вами где-то встречались», «Максим Перепелица», «Республика ШКИД» и других.

В 1980 году актер переехал в США, где играл на сцене театра Нью-Йорка. Кроме того, Лескин входил в комитет по выдвижению на премию «Оскар».