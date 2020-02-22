РИАМО - 22 фев. Первую пару огарей заметили в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 21 февраля, хотя обычно красные утки появляются здесь лишь в начале марта, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Их (уток – ред.) заметили в длинной канаве у входа на крупнейшую выставку тюльпанов «Репетиция весны». Одна и та же пара прилетает в «Аптекарский огород» уже много лет подряд», - говорится в сообщении.

Как пояснил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, появление огарей в саду символизирует приход настоящей весны.

«Обычно в теплое время года в «Аптекарском огороде» одновременно проживают две-три семьи огарей, которые вызывают восторг и у детей, и у взрослых», - добавил Ретеюм.

В минувшую пятницу высокая температура воздуха в Москве побила рекорд от 21 февраля 1976 года, когда воздух в столице прогрелся до плюс 5,1 градуса.