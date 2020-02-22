РИАМО - 22 фев. На кадастровый учет поставили парк развлечений «Остров мечты», который находится в районе Нагатинский затон в столице, также на объект оформили право собственности, сообщается на сайте Росреестра.

«Парк развлечений «Остров мечты» - первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк мирового уровня. <…> Мы поставили на кадастровый учет его крытую часть, общая площадь которой составляет 292 тысячи квадратных метров», - сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В парке будут работать девять тематических зон. Гости смогут покататься на аттракционах, полюбоваться фонтанным комплексом, посетить концертный зал и мультиплекс.

Для тех, кто приедет в парк на своем авто, предусмотрено около 4 тысяч машино-мест.

Парк развлечений планируют открыть для посетителей 29 февраля. Развлекательная программа начнется в 10:00. Войти в парк можно будет по билетам.