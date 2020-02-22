РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. За выявленные нарушения природоохранного законодательства на руководство ОАО «Люберецкий Завод Пластмасс» наложили штрафы, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

По итогам второго заседания межведомственной рабочей группы по выработке мер и решению проблемы загрязнения атмосферного воздуха на территории Люберец при участии жителей и администрации округа, министерства экологии и природопользования Подмосковья в феврале проведены надзорные мероприятия на территории ОАО «Люберецкий Завод Пластмасс».

«За выявленные нарушения природоохранного законодательства - захламление территории, выбросы в атмосферу, отсутствие разрешительной документации - руководство предприятия привлечено к административной ответственности, наложены штрафы. Проверено восемь предприятий, осуществляющих деятельность на территории завода. В отношении ООО «Викона-О» возбуждено административное расследование», - говорится в сообщении.

Демонтировали несанкционированно установленные печи для сжигания мусора, принадлежащие ООО «Торговый дом Авентус», ООО «СТК».

«Соблюдение природоохранного законодательства на территории ОАО «Люберецкий Завод Пластмасс» находится на контроле администрации горокруга Люберцы», - заключается в материале.