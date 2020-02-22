РИАМО - 22 фев. Электробусы начали курсировать по маршруту №810 в центре столицы вместо автобусов, таким образом число маршрутов, которые обслуживает современный городской транспорт, достигло 21, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

По маршруту №810 электробусы ходят от Рижского вокзала по проспекту Мира, Трифоновской улице и улице Образцова, Новосущевскому переулку до Тихвинской улицы.

«Всего в городе работают 300 электробусов – маршруты пролегают на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. Ежедневно электробусами пользуются свыше 160 тысяч пассажиров», – отметил заместитель гендиректора ГУП «Мосгортранс» Алексей Фомичев.

Электробусы курсируют в столице с 2018 года. Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. В нем все сделано для удобства пассажиров, учтены требования доступности маломобильных граждан.

Столичные электробусы пополняют запас энергии за 6-10 минут, запас хода каждой машины составляет 40-50 километров.