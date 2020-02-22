РИАМО – 22 фев. На этих выходных фестиваль «Московская Масленица» приглашает всех желающих побывать на фолк-концертах, посмотреть показ мужской моды, а также отведать миндальные блины, пирожки с икрой и блины-улитки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В этом году «Московская Масленица» проходит с 21 февраля по 1 марта. Для гостей фестиваля выступают творческие коллективы, проходят показы спектаклей, кулинарные и творческие мастер-классы. С 25 февраля к празднованию Масленицы присоединятся культурные центры и библиотеки, а с 28 февраля – городские парки.

«22 февраля пройдут кулинарные и творческие мастер-классы. В «Блинном цеху» на улице Хачатуряна поделятся рецептами миндальных блинов (12:00) и блинного тирамису (17:00). В «Соляном рыбном дворе» на Манежной площади в 11:45 приготовят пряженые пирожки с икрой и луком, а в 18:15 – древнерусское блюдо кундюбки (пельмени с грибами – ред.)», – говорится в сообщении.

Все желающие смогут сделать куклу-масленицу или солнце на мастер-классах на Митинской улице.

Фольклорный коллектив «Гречиха» порадует гостей фестиваля игрой на балалайках, рожках, дудках и бубнах, концерт пройдет на Метвеевской улице. А на прощади Славы любителей народной музыки ждет концерт группы «Зубцы».

В День защитника Отечества праздничный концерт пройдет на Профсоюзной улице. На этой же площадке состоится показ мужской моды. Можно будет увидеть одежду, которую носили мужчины с 1940-х годов до современности.

«Желающие смогут принять участие в конкурсе на лучший мужской костюм, его нужно будет создать непосредственно на площадке из выданного реквизита», – уточняется в материале.

Работу механического колесного молота продемонстрируют гостям площадки на Святоозерской улице, там же можно будет поучаствовать в различных мастер-классах: сбор доспеха, резьба по кости, изготовление рыболовной сети и так далее.

Кроме того, фольклорный коллектив «Новая слобода» выступит на площадке на улице Перерва, а шоу-группа Teufelstanz порадует любителей фолка на Городецкой улице.

24 февраля на площадках фестиваля начнется Масленица. На Школьной улице в «Блинном маркете» можно будет научиться печь блины-улитки с разной начинкой, на Ореховом бульваре – блины на кефире с рубленой селедкой, а на площадке в Троицке – марокканские блины с гранатом.

На Митинской улице и сквере у Гольяновского пруда пройдут концерты фолк-групп. На многих площадках проведут интересные мастер-классы для детей и взрослых. А на Тимирязеской улице и улице Хачатуряна покажут театральные постановки.