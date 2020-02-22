РИАМО - 22 фев. В этом году в Троицком и Новомосковском округах столицы построят 20 новых школ, жилье в ТиНАО возводится сразу со всей необходимой инфраструктурой, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В этом году мы планируем ввести в ТиНАО восемь новых школ, которые будут построены за счет городского бюджета», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что основную часть образовательных учреждений в новой Москве строят инвесторы.

«В 2020 году еще 12 школ построят инвесторы, таким образом всего на новых территориях возведут 20 школ более чем на 4 тысячи детей», - отметил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городских школах появилась новая единая сеть Wi‑Fi. Ученики теперь могут воспользоваться сетью study.mos, для входа в которую не нужно каждый раз проходить авторизацию. Это особенно удобно во время олимпиад, соревнований и занятий в секциях, когда ребята перемещаются из одной школы в другую.