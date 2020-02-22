РИАМО - 22 фев. В столичной подземке завершили тоннелепроходческие работы от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии до депо «Нижегородское», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Шестиметровый щит «Виктория» завершил строительство тоннеля от камеры съездов за станцией «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро до одноименного депо. Работы велись в условиях плотной городской застройки в районах Нижегородский и Лефортово», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что тоннель проложили на глубине от 11 до 35 метров в сложных гидрогеологических грунтах между рекой Нищенкой и Третьим транспортным кольцом, под действующими железнодорожными путями Горьковского направления МЖД, автодорогами и подземными коммуникациями.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Марс Газизуллин добавил, что депо «Нижегородское» предназначено для обслуживания Большой кольцевой линии подземки. Депо создается на месте бывшего завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича.

Всего на территории электродепо будет 51 здание, здесь смогут принимать до 30 составов одновременно. В депо в будущем будут работать около 1 тысячи человек.

«В настоящее время близится к завершению второй этап реконструкции депо, в ходе которого ведется строительство газовой котельной, тягово-понизительной подстанции, устройство инженерных сетей. На первом этапе в 2016 году был введен в эксплуатацию административно-бытовой корпус», - сказал Газизуллин.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на Большом кольце поэтапно.