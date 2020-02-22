РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий почтил память почетного гражданина поселка Красково, ветерана Великой Отечественной войны Георгия Новикова.

О кончине военного летчика 1-го класса стало известно 19 февраля. Он умер на 97 году жизни после болезни. В субботу в Красковском культурном центре прошла гражданская панихида, которую посетил Ружицкий.

«Ушел из жизни фронтовик, необычайной души человек, почетный гражданин поселка Красково, военный летчик 1-го класса, подполковник авиации в отставке Георгий Иванович Новиков. Ему было 96 лет. Участник Великой Отечественной войны - он до последнего оставался в строю, делясь с окружающими своим оптимизмом, жизнелюбием, своим теплом. Светлая память об этом удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах. Земля потеряла Героя», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Георгий Иванович имел орден Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги» (дважды), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

После войны Новиков работал в министерстве гражданской авиации. После окончания работы являлся заместителем председателя Совета ветеранов, затем председателем, после заместителем председателя Совета ветеранов Люберецкого района, председателем Союза советских офицеров поселка Красково, членом районного Совета ветеранов войны и военной службы.