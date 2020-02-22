РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска открыл на центральной проходной стенды, посвященные сотрудникам института-ветеранам Великой Отечественной войны, сообщается на сайте предприятия.

«В канун Дня защитника Отечества на центральной проходной АО «ЦНИИТОЧМАШ» открыли стенды, посвященные сотрудникам института-ветеранам Великой Отечественной войны и лауреатам премий, присуждаемых за выдающиеся заслуги в развитии страны», – говорится в сообщении.

Поименный список «Бессмертного полка» ЦНИИТОЧМАШ включает 1128 фамилий. В том числе кавалеров орденов Красного Знамени, Суворова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Отечественной войны, Красной Звезды, Славы, награжденных медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», за оборону, освобождение и взятие десятков городов. Многие из них получили новые трудовые награды, стали лауреатами Государственной, Ленинской, Правительственной и других премий, присуждаемых за выдающиеся заслуги.

«Мне посчастливилось, другого слова не подберу, общаться практически со всеми лауреатами премий, со многими ветеранами войны, чьи фамилии сегодня вижу на открываемых стендах. Это были люди особого склада. Призываю молодежь института сохранить дух ЦНИИТОЧМАШ, его девиз «Искусство создавать оружие». Это действительно искусство», – сказала председатель совета ветеранов ЦНИИТОЧМАШ Галина Быкова.

В коллективе института трудятся внуки ветеранов – Алексей Гнатюк, Никита Осетров, Алексей Голованов. В интеллектуальной базе института 3390 авторских свидетельств и патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, свидетельств на товарные знаки. В среднем за 76 лет в институте еженедельно разрабатывали изделие, признаваемое впоследствии изобретением.

Председатель профсоюзного комитета ЦНИИТОЧМАШ Вячеслав Минин, выступая на мероприятии, отметил, насколько ответственно, детально подходили к своей работе ветераны войны.

«Пройдя через бои и сражения, они хорошо понимали, что жизнь солдата, победа, во многом зависят от того оружия, которое у них в руках, от боеприпасов, которым стреляет это оружие… У них была одна цель – сделать российское оружие лучшим в мире. Не ради войны, а ради обеспечения мира», – сказал Минин.

Председатель совета работающей молодежи Сергей Ендржеевский заверил, что молодежь института сделает все, чтобы продолжить славные традиции ЦНИИТОЧМАШ и пополнить список лауреатов высших государственных премий страны.