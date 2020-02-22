РИАМО – 22 фев. Любой желающий может разработать и провести экскурсию по Москве в рамках Дней исторического и культурного наследия в этом году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Экскурсии могут проводиться и утром, и днем, и вечером, быть в виде квеста, пешего или велосипедного маршрута. Приветствуется дополнение программы фотографиями и воспоминаниями местных жителей», – сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что главным условием отбора является подготовка прогулки, которая основывается на достоверной исторической информации.

Тематики экскурсионных прогулок по городу могут быть самыми разнообразными. Их можно приурочить к юбилейным датам, а еще в них можно включить посещение крыш столичных домов или панорамных площадок, откуда можно полюбоваться современным мегаполисом.

Экскурсоводом может выступить аттестованный специалист или краевед-любитель. Возраст значения не имеет, но необходимо знать историю выбранного для прогулки района и уметь выступать перед слушателями.

Разработанные маршруты можно присылать на электронную почту 2020@mos.ru. Предложения ждут до 3 апреля.

Гидам также помогут с доработкой маршрута, отбором материала. А еще будут проведены прогоны экскурсий с участием экспертов и снят видеоролик о прогулке для соцсетей. Эксперты отберут лучшие экскурсии, а их авторов пригласят стать гидами проекта.