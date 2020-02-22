РИАМО - 22 фев. Во время прогулки по льду Москвы-реки в столице женщина и ее собака провалились в воду, их вытащили из водоема спасатели, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 09:53 спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли (провалившихся под лед - ред.) женщину и собаку. <...> Спасатели незамедлительно вышли по тревоге и спасли женщину и пса», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшим оказали первую помощь. На данный момент они находятся на поисково-спасательной станции «Татарово».

По его словам, инцидент случился в Троице-Лыкове в столичном районе Строгино. Женщина с собакой провалились под лед в 1 километре от станции «Татарово», а также 50 метрах от берега Москвы-реки.