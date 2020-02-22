РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Юный подольский лыжник Арсений Власов стал победителем первенства России в столице Республики Коми, говорится в сообщении пресс-службы ПЦСК «Витязь».

В Сыктывкаре 20 февраля прошли спринтерские гонки классическим стилем. Успешно выступили воспитанники МУ СШОР Подольска – члены клуба «Витязь», которые завоевали две медали.

«Арсений Власов опередил всех юношей, а Ирина Головатюк заняла третье место. Высокие результаты показали также Вячеслав Мамичев и Василий Амелин», – говорится в сообщении.

Первенство России среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения будет проходить до 23 февраля. В нем принимают участие пять спортсменов МУ СШОР по лыжным гонкам: Арсений Власов, Вячеслав Мамичев, Василий Амелин, Ирина Головатюк, Ирина Сошникова. Ранее Головатюк завоевала серебряную медаль в гонках классическим стилем на дистанции 5 километров.

«Поздравляю тренера Александра Ефимова, Головатюк с серебром, а Власова – с золотом и выполнением норматива «Кандидат в мастера спорта». Молодцы!» – сказал президент ПЦСК «Витязь» Борис Иванюженков.