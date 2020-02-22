РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске в ходе областной профилактической акции «Автобус» с 23 по 29 февраля проверят автобусы при выходе на линию, а также водителей на соблюдение ПДД, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В период с 23 по 29 февраля на территории Подольска пройдет областная профилактическая акция «Автобус». В ходе акции проверят автобусы при выходе на линию. Особое внимание уделят выявлению и пресечению фактов нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, лицензионных требований и условий», - говорится в сообщении.

Будут выявлять тех, кто незаконно осуществляет предпринимательскую деятельность, допускает противоправные действия со стороны водителей автобусов и должностных лиц, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами.

Акция направлена на предупреждение и снижение аварийности на пассажирском транспорте и усиление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.