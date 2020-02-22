РИАМО - 22 фев. На станции «Юго-Западная» Сокольнической линии Московского метрополитена на рельсы упала женщина, пострадавшую доставили в медицинское учреждение, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы УВД на метро.

«Около 07:36 на жесткий путь упала женщина. Она жива», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Как уточняется в Twitter-акаунте столичной подземки, на «красной» ветке из-за данного инцидента не было движения поездов от станции «Саларьево» до станции «Университет», а в обратном направлении по линии составы следовали с увеличенным интервалом. Движение оперативно восстановили и ввели в график.