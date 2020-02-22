РИАМО - 22 фев. Тверской районный суд столицы принял решение об аресте четырех человек из руководства разорившегося Инвестбанка, их обвиняют в хищении крупной суммы денег, пишет газета «Коммерсант».

Речь идет о бывших топ-менеджерах организации Сергее Менделееве, Сергее Зайцеве и Григории Юсуфове, а также об экс-руководителе банка Владимире Гезине. Всех фигурантов дела задержали 20 февраля.

«Организатором преступной группы является господин Менделеев, который и «разработал механизм хищения». Суть его заключалась в выдаче подконтрольным экс-финансисту фирмам-«однодневкам» кредитов «без их последующего возврата». Остальные участники махинаций отвечали в Инвестбанке за кредитный блок, подбор корпоративных клиентов и инвестпроекты», - отмечается в материале.

Еще одного фигуранта дела - зампреда правления банка Ольгу Боргардт, которая заключала незаконные кредитные договоры, - уже осудили.

Всего в рамках преступной схемы было похищено 3,2 миллиарда рублей.

Расследование хищений денег из Инвестбанка специалисты начали в феврале 2014 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).