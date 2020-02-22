РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 фев. Режиссер Федор Бондарчук и актер Александр Петров выполнили символическое вбрасывание шайбы перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и финским «Йокеритом», встреча проходила в Ледовом дворце подмосковной Балашихи 21 февраля, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Авангард» проводит свои домашние матчи на «Арене «Балашиха», руководство клуба стало инициатором приглашения на игру Бондарчука и Петрова. Перед началом матча, который был посвящен фильму «Лед-2» – продолжению картины, вышедшей в прокат два года назад, Бондарчук и Петров вышли на центральный круг хоккейной площадки и провели символическое вбрасывание, а после под аплодисменты болельщиков проследовали на трибуну, где дали автографы многочисленным фанатам.

«Невероятная энергия. Очень классная арена. «Ястребы» изменили несколько деталей, но теперь она выглядит совершенно по-другому. Зрителям тут должно быть хорошо. Мы благодарны за возможность находиться здесь, в Балашихе», – сказал Бондарчук.

Все зрители, пришедшие в на матч, после окончания первого периода, который завершился со счетом 1:0 в пользу «Авангарда», могли сфотографироваться и получить заветный автограф с Бондарчуком и Петровым в специальной фотозоне. К ней выстроилась огромная очередь из фанатов. Также для зрителей приготовили тематические подарки и интересные конкурсы с призами.

К концу второго периода матча счет сравнялся 1:1. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Йокерита».

«Лед-2» – российская спортивная мелодрама режиссера Жоры Крыжовникова. Премьера состоялась 14 февраля. Одним из продюсеров ленты стал Федор Бондарчук. По сюжету картины, фильм начинается с хоккейного матча. Надя Лапшина, главная героиня из первого сезона фильма, едет в ЗАГС, чтобы выйти замуж за хоккеиста Саню Горина, роль которого исполнил актер Александр Петров. После успешного матча, он доезжает в ЗАГС и расписывается с Надей. Что ожидает героев фильма в новом сезоне – предстоит увидеть зрителям.