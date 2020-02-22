РИАМО - 22 фев. «Мосинжпроект» объявил тендер на переработку архитектурно-функциональной концепции Национального космического центра, который строится на территории столичного завода имени Хруничева, сообщается на сайте RosTender.info.

«Кроме изменения концепции, список работ по контракту будет включать создание концепции дизайн-проекта интерьеров и альбома архитектурно-градостроительного решения. С победителем готовы заключить контракт на 90 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в конкурсной процедуре принимают до 3 марта, ее итоги будут подведены 4 марта.

Национальный космический центр расположится на площади 6,9 гектара. Комплекс примет предприятия, входящие в состав госкорпорации «Роскосмос».

Согласно заданию «Мосинжпроекта», центр должен состоять из зданий разной этажности с доминантой в виде небоскреба высотой не менее 45 этажей со шпилем.

Разработкой концепции центра занималось архитектурное бюро UNK project. Согласно его проекту, на территории завода имени Хруничева должна появиться треугольная башня высотой 214,5 метров, где будет находиться штаб-квартира Роскосмоса с Центром управления полетами. Предполагалось, что к башне будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами, а сквозь здание пройдет центральная галерея, которая будет символизировать ленту времени и рассказывать историю освоения космоса.