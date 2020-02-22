РИАМО - 22 фев. В Волоколамском городском округе на строительной площадке нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 16:20 21 февраля от оперативного дежурного ЕДДС Волоколамского городского округа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении на стройплощадке двух снарядов времен ВОВ по адресу: Волоколамск, улица Текстильщиков, дом 10.

«Выставлена охрана силами ОМВД Волоколамского городского округа. Изъятие и вывоз боеприпасов запланированы силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 22 февраля», - говорится в сообщении.