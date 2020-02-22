РИАМО - 22 фев. «Ночные волки» откроют очередной мотосезон в Москве 25 апреля, по традиции колонна стартует от байк-центра на улице Нижние Мневники, сообщается на сайте клуба.

«Специальная праздничная программа и традиционный мотопробег по городу, рок-концерт и фирменный салют от команды байк-центра в кульминации вечера – все это и многое другое на традиционном открытии мотосезона-2020 от «Ночных волков»!» – говорится в сообщении.

Мотоклуб «Ночные волки» ведет свою историю с конца 1980-х годов. Он завоевал мировое признание как самый крупный, мощный и независимый клуб с российским лицом и традициями. В «Ночных волках» присутствует бунтарское начало, тем не менее клуб всегда опирался на православные корни и историю России.

Байк-центр Sexton – это место встречи «Ночных волков». В клубе можно поближе познакомиться с мотоциклетной субкультурой, рассмотреть мотоциклы и амуницию «Ночных волков» и понять, чем живут эти люди.