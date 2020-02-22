РИАМО - 22 фев. Предмет, похожий на гранату, обнаружили частном хостеле в городском округе Балашиха, после проверки вызов признали ложным, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В 13:05 21 февраля от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Балашиха в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на современную гранату, на втором этаже частного хостела по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Керамик, улица Керамическая, дом 1, корпус 1.

«Существует угроза жизни и жизнедеятельности населения. Эвакуировано 20 человек. 16:00 – вызов ложный», - говорится в сообщении.