РИАМО - 22 фев. В этом году во всех округах столицы поменяют около 400 лифтов в 141 объекте здравоохранения, медучреждения будут адаптированы для маломобильных граждан, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году в медицинских учреждениях Москвы заменят 396 лифтов, у которых заканчивается нормативный срок эксплуатации (25 лет). В каждом из 141 объекта появятся лифты, адаптированные для маломобильных граждан: в них предусмотрен гонг и голосовое оповещение о прибытии лифта, панели управления расположены с обеих сторон, кнопки выбора этажей дополнены шрифтом Брайля», - сказал Бирюков.

По его словам, все новые подъемники соответствуют техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов». На сегодняшний день уже обследованы лифтовые шахты и подготовлены технические заключения.

Кроме того, монтаж оборудования проведут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала. Новые подъемники оснащены автоматическими дверями и характеризуются улучшенной точностью остановки.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтового оборудования предусмотрен диспетчерский контроль и система видеонаблюдения. По согласованию с медчреждением в подъемниках дополнительно установят поручни и зеркала.