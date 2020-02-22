РИАМО - 22 фев. Спасатели из городского округа Дубна вытащили пятерых рыбаков из акватории Иваньковского водохранилища, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 19:40 21 февраля от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Дубна в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о провале рыбаков под лед на акватории Иваньковского водохранилища», - говорится в сообщении.

Спасатели вытащили из воды пять человек. К операции по спасению было привлечено 19 человек и шесть единиц техники.