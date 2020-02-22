РИАМО - 22 фев. В Подмосковье и Москве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами будут идти небольшие осадки, воздух днем прогреется до плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 3-5, по области - от плюс 1 до плюс 6 градусов», - говорится в сообщении.



Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - порядка 60%.

В регионе температура остается выше климатической нормы, что в сочетании с высокой влажностью и дефицитом кислорода в воздухе обусловит формирование погоды гипоксического типа. Атмосферное давление после кратковременного роста начнет опять понижаться.

По мнению синоптиков, четкой связи между резкими, необычными изменениями погодных факторов и что именно погода стала причиной развития острого осложнения болезни, нет. Однако, научными исследованиями доказано, что каждый третий взрослый человек страдает повышенной метеочувствительностью и связывает свое самочувствие, умственную и физическую работоспособность, психологическое состояние с изменениями погодных условий.

«Нехарактерная погода для зимы с частыми, междусуточными перепадами метеорологических параметров, негативно сказывается на здоровье, провоцирует сосудистые нарушения, приступы мигрени, нарушения сердечного ритма, приступы стенокардии и «скачки» артериального давления иногда вплоть до гипертонических кризов», - добавляют специалисты.

Погодообусловленные обострения могут развиваться и у лиц с патологией суставов и органов дыхания (причина - высокая влажность). Помочь организму легче переносить капризы погоды могут профилактика и лечение, рекомендованные врачом, поддерживающая терапия - комплекс поливитаминов и растительных адаптогенов, легкие спортивные и двигательные нагрузки на воздухе, успокаивающие средства (валериана, пустырник, мелисса и другие).