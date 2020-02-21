РИАМО - 21 фев. В Черноголовке 22 февраля пройдет презентация арт-пространства «Восход», там пройдет первая образовательная программа «Меняем город к лучшему», где сможет принять участие любой желающий, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Каждый из жителей может воспользоваться территорией бесплатно, что очень важно, особенно для молодежи.

«Восход» в Черноголовке – это первое в России муниципальное арт-пространство. Подобные проекты появлялись в России и раньше, но это была частная инициатива. Их могут позволить себе лишь крупные инвесторы, сосредоточенные в городах-миллионниках, а маленькие города претендовать на участие меценатов зачастую не могут», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Пространством будет управлять молодой коллектив, средний возраст сотрудников - 25 лет. Эта команда будет создавать наполнение арт-пространства, ориентируясь на запрос молодежи. Их цель – обеспечить развитие и комфорт, создавать новые клубные формирования, уютное пространство для работы и учебы, а также площадку для реализации проектов школьников и молодежи.

В «Восходе» оборудовано несколько арт-пространств. Коворкинг - это место для совместного проведения времени в рабочей обстановке, пространство, где люди могут сосредоточиться на работе или учебе, провести встречу или собрание. Здесь есть выход в интернет, розетки для зарядки ваших устройств, а в скором времени появится кофе-бар.

Здесь создадут все условия для проведения концертов, лекториев и различных тематических мероприятий. Уже есть сцена, а в скором времени откроется кофе-бар, где можно будет провести время с друзьями на выходных.

С 22 февраля по 28 марта пройдут просветительские мероприятия программы «Меняем город к лучшему». Каждую субботу жители приглашаются на лекции от признанных экспертов-практиков из разных городов России, которые поделятся опытом реализованных проектов в области развития территорий, культуры, спорта, образования, расскажут о современных практиках формирования городских коммуникаций и сообществ.