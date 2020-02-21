РИАМО - 21 фев. Новый складской комплекс на 7 тысяч квадратных метров запланировала построить компания «Эрисман», которая является ведущим производителем обоев по немецким технологиям в Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Новый склад станет частью действующего производственного объекта на территории городского округа Воскресенск.

«В «Эрисман» уровень оплаты труда в целом значительно выше, чем в среднем по области. Для региона важно чтобы таких предприятий было больше, чтобы они были эффективными», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, с руководством предприятия уже обсуждались планы дальнейшему расширению: с чем сейчас сталкиваются предприниматели, по каким направлениям им может помочь правительство Московской области.

Он добавил, что для «Эрисман», в частности актуальны вопросы повышения производительности труда, эффективности управления складскими ресурсами. По этому направлению в области сейчас реализуется национальный проект и здесь очень перспективное поле для взаимодействия.

Хромов отметил, что, помимо склада, компания намерена построить мини-котельную и установить автоматизированную систему хранения. Это позволит дополнительно создать около 50 рабочих мест.

Обои «Erismann» производятся на двух фабриках, одна из которых расположена в Германии, в городе Брайзах-на-Рейне, и работает с 1838 года, а вторая в России – в Воскресенске.

Фабрика в Подмосковье была возведена в 2003 году и на сегодняшний день выпускает свыше 3 тысяч артикулов обоев. Основными покупателями продукции являются федеральные торговые сети. На предприятии сейчас трудоустроено свыше 380 жителей региона.