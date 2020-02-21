РИАМО - 21 фев. С 22 февраля в подмосковном Красногорске запустят два автобусных маршрута с остановкой у станции МЦД-2 Нахабино, а в Лобне автобусы начнут курсировать по маршруту от станции Лобня до села Озерецкое, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Красногорске к станции Нахабино начнут транспортную работу два маршрута: №173к Павловская Слобода – станция Нахабино - Дедовск, обслуживаемый четырьмя автобусами среднего класса, и №174к Нахабино Новое – станция Нахабино – Дедовск, на котором также будут ездить четыре автобуса среднего класса», - говорится в сообщении.

От остановочного пункта «Княжий двор» в 06:00 начинает работу маршрут №173к, последний рейс будет отправляться от станции Дедовск в 20:00, а от остановочного пункта «Княжий двор» - в 21:30.

В 6:00 начинает работу маршрут №174к от остановочного пункта «Новое Нахабино». Последний рейс будет отправляться от станции Дедовск в 20:00, а от «Нового Нахабина» - в 21:30.

На новых маршрутах интервал движения автобусов будет составлять 25 и 20 минут соответственно.

Также в Лобне появится маршрут №171к станция Лобня – село Озерецкое (ЖК «Мечта»). Маршрут будет обслуживаться четырьмя автобусами среднего класса.

Новая остановка «9-й квартал» была организована специально для нового маршрута. Автобусы будут отправляться от остановки в 05:25, последний рейс - в 22:30, а от станции Лобня автобусы поедут в 06:05 с последним рейсом в 23:10.

Интервал движения автобусов будет составлять 30 – 35 минут. У 7,5 тысяч жителей ЖК появится отдельный маршрут до станции Лобня. Сейчас они вынуждены ходить более километра до ближайшего остановочного пункта маршрута №50 Рогачево - станция Лобня.

В настоящее время к станциям в Подмосковье ходит 248 маршрутов общественного транспорта, обслуживаемых более чем 1,4 тысячи автобусов. Всего до станции Лобня МЦД-1 от Одинцова до Лобни можно доехать на 93 автобусах 19 маршрутов. До станции МЦД-2 Нахабино от Нахабина до Подольска в Красногорске можно доехать на 65 автобусах на 14 автобусных маршрутах областных перевозчиков с интервалом движения 5-10 минут.

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