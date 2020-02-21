РИАМО - 21 фев. Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в преддверии Дня защитника Отечества вручил награды ветеранам агропромышленного комплекса Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«За особый вклад в социально-экономическое развитие региона знаком «За заслуги перед Московской областью» награжден Александр Михайлович Чуенко, памятную медаль «90 лет Московской области» получил ветеран агропромышленного комплекса Подмосковья Владимир Евстигнеевич Левин», - сказал Разин.

Он особенно отметил Левина, так как он проработал в отрасли АПК более 55 лет, из которых 17 лет отдал Минсельхозпроду Подмосковья, занимая должность первого заместителя главы ведомства.

Разин сказал слова благодарности гостям и передал самые теплые и искренние поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.