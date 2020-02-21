РИАМО - 21 фев. В Коломне состоялся бизнес-диалог «Про туризм», это первая из 12 запланированных в этом году встреч власти с драйверами туризма Подмосковья, там обсудили вопросы развития туристской инфраструктуры, участия в проектах правительства региона и государственной поддержки, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина в своем выступлении акцентировала внимание на вопросах развития туризма в Подмосковье, субсидиях туроператорам и субъектам турбизнеса.

«Мы надеемся, что такие мероприятия будут эффективными и полезными для всех участников: и представителей власти, и турбизнеса. Нам удалось обсудить ряд вопросов по поддержке наших «драйверов», а также темы коснулись субсидирования существующих инициатив, которые обеспечат комфортное и интересное пребывание туристов в городах Подмосковья», - сказала Галкина.

Министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова рассказала о существующих мерах государственной поддержки бизнеса на территории региона, включая возмещение затрат на обеспечивающую инфраструктуру при строительстве отелей и налоговые льготы.

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев рассказал об итогах работы туристической отрасли округа в 2019 году. Он отметил, что в начале прошлого года был создан координационный совет по вопросам туризма, который показал свою работоспособность – есть обратная связь и отдача. Он уверен, что 1,5 миллиона туристов, которые посетили округ в 2019 году, увезли с собой самые благоприятные впечатления.

Участники встречи обсудили ряд вопросов по поводу включения субъектов турбизнеса в проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие», а также проектов правительства региона «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье».

В роуд-шоу приняли участие представители бизнес-сообществ городских округов: Коломенского, Зарайска, Луховиц, Озер, Егорьевска и Воскресенска.