РИАМО - 21 фев. В столице 23 февраля может выпасть около 10 миллиметров осадков, это составит 24% от месячной нормы февраля, сообщается на сайте «Метеовести».

Месячная норма по осадкам в феврале составляет 42 миллиметра.

«В Москве праздничный день может оказаться самым ненастным за всю зиму. Пока это звание удерживает 2 февраля – в тот день столичная метеостанция ВДНХ зафиксировала более 7 миллиметров осадков», – говорится в материале.

Всего 23 февраля может выпасть 10 миллиметров осадков. Температура с этого дня начнет понижаться, и к 25 февраля воздух будет прогреваться только до плюс 1 градуса, но это значение все равно превышает климатическую норму.