РИАМО - 21 фев. В городских округах Шатура и Рошаль накануне Дня защитника Отечества прошла акция «Посылка земляку» при поддержке «Почты России», жители и власти города таким образом поздравили своих земляков с наступающим праздником, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Благодарим «Почту России» за поддержку и содействие в реализации нашего благого дела. Мы рады, что посылки будут получены накануне праздника, это важно для нас, тех, кто ждет ребят дома», - отметил начальник отдела физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура Игорь Грязнов.

Вместе с работниками почты посылки упаковывали и оформляли местные юнармейцы. По мнению ребят, подобные акции объединяют всех жителей города.

В городском округе Шатура из местного отделения отправили 260 посылок. Посылки доставят не только на территории Московской области, но и в другие регионы нашей страны.

В городском округе Рошаль отправили 25 посылок по всей стране, в воинские части Подмосковья, Саратовской области, Пскова, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Ростова, Калининграда, Рязани, Краснодара, Приморья.