РИАМО - 21 фев. В честь Дня защитника Отечества в Подмосковье пройдет 28 тематических ярмарок, а всего в праздничные запланированы 94 ярмарки, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Помимо торговли в рамках ярмарочных мероприятий для гостей и жителей Подмосковья подготовлена насыщенная развлекательная программа: пройдут мастер-классы, конкурсы и викторины, гулянья, концерты, выступят артисты, а также всех желающих угостят солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне, и горячим чаем», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В ярмарках примут участие предприниматели и производители Московской, Владимирской, Тульской, Ивановской, Волгоградской областей и Республики Беларусь. Посетителей ярмарок ждут фермерская продукция, гастрономия, товары повседневного спроса, товары народных промыслов, ремесленного искусства, сувенирная продукция с символикой праздника, шоколад и кондитерские изделия ручной работы, изделия мастеров, Ивановский текстиль и другое. На большинство товаров будут действовать праздничные скидки от 10%.

Тематические ярмарки пройдут в городских округах: Королев, улица Терешковой, дом 3А; Наро-Фоминский, поселок Селятино, улица Клубная, площадь перед ДК «Мечта»; Сергиево-Посадский, проспект Красной Армии, дом 169; Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 19; Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Советская, дом 25; Богородский, город Ногинск, улица Комсомольская.

Ярмарки также пройдут в округах: Власиха, поселок Власиха, улица Маршала Жукова, дом 4А; Волоколамский, город Волоколамск, улица Панфилова, дом 19 и дом 21В; Жуковский, город Жуковский, улица Гудкова; Ивантеевка, город Ивантеевка, улица Победы, дом 4; Клин, Советская площадь; Красногорск, улица Карбышева и улица Ленина, дом 3, рабочий поселок Нахабино, улица Институтская, дом 17Б.

Для жителей Подмосковья пройдут также ярмарки в округах: Ленинский, город Видное, Советский проезд, дом 2; Лосино-Петровский, город Лосино-Петровский, улица Суворова, дом 2, Лотошино, рабочий поселок Лотошино, улица Центральная, дом 22; Луховицы, Советский переулок, в районе дома 4А; Можайский, Можайск, улица 1-я Железнодорожная.

Кроме того, в округах: Одинцовский, город Одинцово, улица Неделина, дом 2; Павловский Посад, город Павловский Посад, площадь Революции, дом 5; Подольск, город Подольск, улица Большая Серпуховская, дом 19; Реутов, Носовихинское шоссе, владение 11; Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Советская; Химки, микрорайон Сходня, улица Чапаева, дом 1 и улица Почтовая; Химки, проспект Мельникова, дом 2Б, и микрорайон Сходня, улица Чапаева, дом 1.