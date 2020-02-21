РИАМО - 21 фев. В Дедовске строители начали устройство насыпи земляного полотна на строящемся путепроводе через железную дорогу у станции Дедовск, где ведутся работы на подходах к искусственному сооружению, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящий момент устройство земляного полотна выполнено на 20%. Также на объекте завершаются работы по монтажу пролетного строения путепровода: общий вес металлоконструкций составит порядка 600 тонн», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что строительство путепровода идет в соответствии с графиком. Сейчас выполнено порядка 65% от общего объема работ. На объекте постоянно задействованы 43 специалиста и 13 единиц техники.

С ноября 2018 года ведется возведение путепровода по поручению губернатора Андрея Воробьева, к которому с просьбой обратились жители Дедовска.

Путепровод обеспечит бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между частями города, в том числе для проезда экстренных служб. Устранение железнодорожного переезда также обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД.

Жители Дедовска будут экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов ежедневно благодаря строительству нового объекта транспортной инфраструктуры. Запуск автомобильного движения по новому путепроводу планируется в третьем квартале 2020 года.

На участке продолжается переустройство сетей водопровода, линий электроснабжения, устройство ливневой канализации. Проектом предусмотрено строительство двухполосного путепровода в составе транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная.

Длина нового участка дороги составит 2,2 километра, из них 130 метров — длина путепровода. Ширина искусственного сооружения составит 16,2 метра, а ширина проезжей части на кольцевом пересечении – 11 метров. Расчетная скорость движения по основному ходу дороги составит 70 километров в час, его перспективная пропускная способность – порядка 14 тысяч автомобилей в сутки.