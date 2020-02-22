РИАМО - 22 фев. Вестибюль станции «Площадь Ильича» Калининской линии столичного метро закрыт для пассажиров по 24 февраля из-за проведения ремонтных работ, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Для входа и выхода пользуйтесь станцией «Римская» Люблинско-Дмитровской линии», – говорится в сообщении.

Вестибюль «Площади Ильича» возобновит работу в обычном режиме с 25 февраля.

Московский метрополитен принес пассажирам извинения за временные неудобства.