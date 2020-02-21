РИАМО - 21 фев. В праздничные дни, с 22 по 24 февраля, с 9:40 до 13:00 не будет движения электропоездов на центральном участке МЦД-2 от станции Рижская до станции Курская и от станции Курская до станции Каланчевская, со станции Каланчевская электропоезда проследуют только в сторону Рижской, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Изменение расписания МЦД-2, а также некоторых поездов Рижского и Курского направлений связано с проведением работ по развитию путевой инфраструктуры. Это позволит в будущем не только запустить движение по новому диаметру МЦД-4, но и сделать Курско-Рижский диаметр еще более удобным и комфортным, увеличив количество рейсов на маршруте»,- говорится в материале.

ЦППК просит планировать поездки с учетом изменений и напоминает, что лучше ознакомиться с расписанием перед выходом из дома. Посмотреть расписание пригородных электропоездов можно на официальном сайте компании и в приложениях «Расписание и билеты ЦППК», «МосМетро» и «Московский транспорт».

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