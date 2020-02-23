РИАМО – 23 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества и пожелал новых профессиональных побед и крепкого здоровья, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Сегодня мы чествуем ветеранов войн, участников локальных боевых действий и миротворческих операций. Благодарим всех, кто профессионально и ответственно противостоит глобальным угрозам современности», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что Подмосковье является стратегически важной территорией, где сосредоточены крупные воинские части, промышленные и оборонные предприятия.

«Жители региона вносят значимый вклад в повышение боеспособности российской армии и социально-экономическое развитие страны. Ваш добросовестный труд, верность призванию и долгу способствуют укреплению безопасности государства», — добавил губернатор.

Воробьев пожелал новых профессиональных и жизненных побед, крепкого здоровья, тепла и взаимопонимания в семьях, мира и благополучия.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.