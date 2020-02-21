РИАМО - 21 фев. Оформление партии из трех килограмм соевого белка из Германии приостановили в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Груз задержан до предоставления соответствующих документов о качестве и безопасности от предприятия-изготовителя Германии и внесения корректной учетной записи в системе «Аргус» в пункте пропуска», - отмечается в материале.

При пересечении границы в журнале досмотра системы «Аргус» неправильно указали объем товара: вместо трех написали один килограмм. Кроме того, сертификаты анализа продукции – это копии без дат оформления и номеров.