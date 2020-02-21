РИАМО - 21 фев. Занятия армрестлингом иногда приводят к перелому кости, с такими переломами пациентам показана экстренная госпитализация в травматологическое отделение, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В травмпункт Красногорской городской больницы №1 не раз обращались пациенты с винтообразными переломами нижней трети плечевой кости со смещением отломков.

«Во время пиковой нагрузки кость плеча не выдерживает и ломается. Это происходит вследствие скручивающихся физических нагрузок на фоне здоровой кости. Усугубляется это большой мышечной массой, когда мышцы получаются сильнее кости и давят на нее во время армрестлинга», - сказал заведующий травмпунктом Красногорской городской больницы №1 Ян Сковран.

Такой перелом требует срочной госпитализации в травматологическое отделение для оперативного лечения - остеосинтеза перелома с фиксацией костных отломков специальными металлоконструкциями.