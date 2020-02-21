РИАМО - 21 фев. В Бескудниковском районе на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара по просьбам жителей появится сквер в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Публичные слушания по проекту планировки территории микрорайонов 8 и 9 прошли осенью прошлого года. <…> Проектировщики пошли навстречу, и теперь вблизи природного комплекса у Бескудниковского бульвара будет создано место для прогулок и отдыха. В сквере установят памятный знак», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом, запроектировали вблизи природного комплекса у Бескудниковского бульвара, по желанию жителей его переместили в глубину застройки вместо двух высотных жилых домов.

На пересечении Бескудниковского бульвара и Дмитровского шоссе у зданий будет снижена этажность. Заезд в подземный паркинг проектируемого жилого дома будет с Коровинского шоссе, здесь же сохранят проезд для существующих жилых домов 6, корпуса 2 и 6, корпус 3 по Коровинскому проезду.

Княжевская отметила, что музыкальную школу имени И.С. Баха сохранят на прежнем месте.