РИАМО - 21 фев. Людей с ВИЧ, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, направят на раннюю диагностику атеросклероза с использованием новых высокотехнологичных методов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Среди новых методов лечения – оптически-когерентная томография и лечение ишемической болезни сердца интервенционными вмешательствами – это стентирование и баллонирование коронарных артерий.

«Старение когорты ВИЧ-положительных пациентов ставит новые задачи перед здравоохранением Московской области по предупреждению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди лиц, живущих с ВИЧ. Пациенты с ВИЧ-инфекцией входят в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям», – сказал главный врач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, кандидат медицинских наук Александр Пронин.

Он добавил, что ранняя диагностика атеросклероза поможет предотвратить инфаркты и снизить риск развития ишемии сердца на фоне приема терапии.

Обследование и лечение проводится в рамках программы ОМС. Чтобы получить консультацию и пройти первичное обследование для определения показаний к направлению в ЦКБ РАН, необходимо обратиться к врачу-терапевту Московского областного центра СПИД.